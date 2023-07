Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim, Schwetzingerstadt: Durch Bedienfehler mehrere Autos beschädigt

Mannheim (ots)

Am Montagmorgen, gegen 07.00 Uhr parkte ein 73-Jähriger, seinen Pkw in der Heinrich-Lanz-Straße in der Schwetzingerstadt. Hierbei verwechselte er das Gaspedal mit dem Bremspedal, was zur Folge hatte, dass er drei hintereinander geparkte Fahrzeuge aufeinander schob. Hierbei entstand Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand.

