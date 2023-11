Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 231127-4-pdnms Verkehrsunfall PKW - Radfahrer, Eckernförde

Eckernförde (ots)

Eckernförde/Am 27.11.20.23 um 07.45 Uhr befuhr ein 14-jähriger mit seinem MTB den Radweg der Reeperbahn in Eckernförde. Er kam aus Richtung Lornsenplatz und fuhr in Richtung Gaethjestraße. Eine 19 Jahre alte Autofahrerin fuhr auf der Straße Reeperbahn in Richtung Lornsenplatz. Beim Rechtsabbiegen in die Schulstraße übersah sie den ihr entgegenkommenden Fahrradfahrer und es kam zu einer Kollision. Dabei wurde der 14 Jahre alte Radfahrer leicht verletzt. Er kam vorsorglich in das Uni-Klinikum nach Kiel. Die Autofahrerin erlitt durch den Unfall einen Schock und musste ebenfalls behandelt werden.

Mit freundlichen Grüßen

Michael Heinrich

Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell