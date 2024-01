PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: +++Freund mit Messer verletzt und dann Polizei und Rettungskräfte angegriffen+++Sachbeschädigung an Pkw+++Diebe stehlen Motorrad+++

Limburg (ots)

1. Freund mit Messer verletzt und dann Polizei und Rettungskräfte angegriffen

Friedrich-Brinkmann-Straße 8, 35781 Weilburg

Freitag, 19.01.2024, 17:37 Uhr

Eine 22-jährige aus Weilburg meldete über den Notruf, dass sie ihren Freund "abgestochen" habe. Die ersten vor Ort eingetroffenen Polizeibeamten trafen auf die Mitteilerin, welche die Beamten unentwegt angriff und einem Beamten ins Gesicht schlug. Im Zuge der Festnahme schlug und trat sie mehrfach nach den Beamten. Als der Freund der 22-jährigen, ein 25-jähriger aus Weilburg von weiteren Beamten zur Sache befragt werden sollte, griff auch dieser die Beamten an. Auch er schlug und trat mehrfach nach den Beamten. Zudem bespuckte und beleidigte er diese, da er offenbar mit der Festnahme seiner Freundin nicht einverstanden war. Die Rettungskräfte, welche die Stichverletzung am Bein des 25-jährigen versorgen wollten, wurden ebenfalls von beiden Beschuldigten geschlagen und getreten.

Im Zuge der Einlieferung in das Polizeigewahrsam griff die 22-jährige eine weitere Beamtin an. Die beiden waren erheblich alkoholisiert. Die Blutentnahmen wurden auf der Dienststelle durchgeführt.

Bei dem Einsatz wurden die beiden Rettungssanitäter und insgesamt fünf Polizeibeamte leicht verletzt. Zwei Beamte konnten ihren Dienst verletzungsbedingt nicht mehr fortsetzen.

Die beiden werden sich nun wegen der zahlreichen Angriffe strafrechtlich verantworten müssen.

2. Sachbeschädigung an Pkw

65611 Brechen , Jahnstraße 3

Freitag, 19.01.2024, 19:20 bis 20:15 Uhr

Am Fr., 19.01.2024, zwischen 19:20 Uhr und 20:15 Uhr, wurde durch einen oder mehrere unbekannte Täter die Heckscheibe eines weißen Ford Tourneo beschädigt. Täterhinweise liegen derzeit nicht vor. Der entstandene Sachschaden wurde auf ca. 250,- EUR geschätzt.

Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeistation in Limburg unter der 06431-9140-0 in Verbindung zu setzen.

3. Diebe stehlen Motorrad

65520 Bad Camberg-Schwickershausen, Weilstraße 8

Freitag, 19.01.2024, 21:15 Uhr bis Samstag, 20.01.2024, 10:15 Uhr

In der Nacht von Freitag auf Samstag entwendeten unbekannte, in der Zeit von 21:15 Uhr bis 10:15 Uhr, ein schwarzes Motorrad der Marke BMW in Bad Camberg aus einem Carport. Die Täter flüchteten mit dem gestohlenen Zweirad in unbekannte Richtung. Das Motorrad wurde mit dem angebrachten Kennzeichen "LM-UO 4" entwendet.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise zu dem Diebstahl des Motorrades unter der Telefonnummer 06431/ 9140-0 entgegen.

