POL-LM: +++ Vor Blumengeschäft gezündelt +++ Mülltonnen brennen +++ Zwei Verletzte nach Unfall auf B 8 +++

1. Vor Blumengeschäft gezündelt,

Limburg, Werner-Senger-Straße, Freitag, 19.01.2024, 18:00 Uhr bis Samstag, 20.01.2024, 09:00 Uhr

(wie) In der Nacht von Freitag auf Samstag haben Unbekannte an einem Blumengeschäft ein Feuer entzündet, dieses griff aber nicht auf das Gebäude über. Die Betreiberin des Geschäfts entdeckte am Samstagmorgen einen Haufen Holzbretter und-balken, die zu einer Art Lagerfeuer vor dem Eingangsbereich des Gebäudes in der Werner-Senger-Straße aufgeschichtete worden waren. Das Holz war in der Nacht offensichtlich auch entzündet worden, hatte aber anscheinend nicht richtig gebrannt, da die Bretter lediglich angekokelt und nun bereits erkaltet waren. Ein richtiges Lagerfeuer an dieser Stelle hätte höchstwahrscheinlich die Verkaufsbude mit Verkaufsstand in Brand gesetzt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Rufnummer 06431/9140-0 um Hinweise.

2. Mülltonnen brennen,

Dornburg-Frickhofen, Friedenstraße, Samstag, 20.01.2024, 00:00 Uhr

(wie) In Frickhofen sind in der Nacht von Freitag auf Samstag Mülltonnen an einer Garage in Brand geraten. Ein Anwohner der Grabenstraße bemerkte gegen Mitternacht eine starke Rauchentwicklung in der Nähe seiner Wohnung und machte sich auf die Suche nach der Ursache. An einer Garage in der Friedenstraße entdeckte er dann die brennenden Mülltonnen und rief die Feuerwehr. Bis zu deren Eintreffen versuchte er den Brand mit Schnee zu bekämpfen. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten ein Übergreifen der Flammen auf die Garage verhindern und den Brand löschen. Somit entstand lediglich ein Sachschaden an den Mülltonnen in Höhe von circa 500 EUR. Für die Polizei ergaben sich keine Hinweise auf eine strafbare Handlung.

3. Zwei Verletzte nach Unfall auf B 8,

Brechen, Bundesstraße 8, Samstag, 20.01.2024, 12:40 Uhr

(wie) Am Samstagmittag ist es auf der B 8 bei Brechen zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem zwei Menschen verletzt wurden und ein Auto auf dem Dach gelandet ist. Eine 55-Jährige befuhr mit einem Hyundai die B 8 von Niederbrechen kommend in Richtung Lindenholzhausen. An der Kreuzung mit der L 3022 in Richtung Werschau, wollte sie nach links auf die Landesstraße abbiegen. Hierbei missachtete die Fahrerin den Vorrang eines entgegenkommenden Audi, der von einem 19-Jährigen gefahren wurde. Es kam zur Kollision der beiden Fahrzeuge in Kreuzungsbereich, wobei sich der Audi überschlug und schließlich auf dem Dach zum Liegen kam. Die beiden Insassen des Audi wurden verletzt, weshalb der Rettungsdienst sie zur Behandlung in ein Krankenhaus brachte. Da die stark beschädigten Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit waren, musste sie abgeschleppt werden. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf 26.500 EUR.

