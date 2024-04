Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Ein Leichtverletzter sowie ein Sachschaden von zirka 70.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Samstagabend (13.04.2024) in der Augsburger Straße.

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Ein 26-Jähriger befuhr gegen 22.15 Uhr mit seinem Kleintransporter Renault Master die Augsburger Straße in Richtung Esslingen und verlor aufgrund zu hoher Geschwindigkeit im Bereich der Deckerstraße die Kontrolle über sein Fahrzeug. Hierbei kam er ins Schleudern, kollidierte zunächst gegen einen Ampelmast, der dadurch aus der Verankerung gerissen wurde und auf einen verkehrsbedingt wartenden Toyota fiel. Aufgrund der hohen Geschwindigkeit streifte der Transporter den Toyota, prallte gegen einen Baum, entwurzelte diesen und kam an einem Oberleitungsmast zum Stehen. Der deutlich alkoholisierte Fahrer des Kleintransporters wurde eingeklemmt und durch die Feuerwehr leicht verletzt aus dem Fahrzeug geborgen. An seinem Transporter entstand ein Sachschaden in Höhe von zirka 50.000 Euro, der Schaden am Toyota beläuft sich auf zirka 10.000 Euro. Der Flurschaden sowie die Schäden am Ampelmast und dem Oberleitungsmast werden mit zirka 10.000 Euro beziffert. Während der Unfallaufnahme war die Augsburger Straße teilweise gesperrt, es kam zu leichten Verkehrsbehinderungen. Der 26-Jährige musste sich einer Blutentnahme unterziehen und seinen Führerschein abgeben. Zeugen des Verkehrsunfalls werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189904100 bei der Verkehrspolizei zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell