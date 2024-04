Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Stein beschädigt Autoscheibe - Zeugen und weitere Geschädigte gesucht

Stuttgart-Möhringen (ots)

Mutmaßlich durch einen Stein ist am Sonntagnachmittag (14.04.2024) die Autoscheibe eines Renault Twingo auf der Bundesstraße 27 beschädigt worden. Die 20 Jahre alte Fahrerin des Twingo war gegen 16.50 Uhr auf der Bundesstraße 27 in Richtung Leinfelden-Echterdingen unterwegs. Auf Höhe der Heigelinstraße beschädigte ein Stein die Windschutzscheibe. Als die Frau nach oben auf die Brücke schaute, erkannte sie zwei Personen, die nicht näher beschrieben werden können. Ob diese den Stein geworfen haben ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen. An der Frontscheibe entstand ein Schaden von mehreren Hundert Euro. Zeugen und mögliche weitere Geschädigte werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903400 beim Polizeirevier 4 Balinger Straße zu melden.

