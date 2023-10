Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Randalierer am Kugelbrunnen

Kaiserslautern (ots)

Eine ungewöhnliche Meldung erreichte die Polizei am frühen Sonntagnachmittag: Ein Mann würde in der Innenstadt am Kugelbrunnen stehen und Passanten anschreien. Zudem wurde beschrieben, dass die Person einen Autoreifen in der Hand halten würde. Noch auf der Anfahrt erreichte die Beamten die Meldung, dass sich der Betroffene in einen nahegelegenen Kleiderdiscounter begeben hätte und dort jetzt randalieren würde. Das Geschäft war wegen des verkaufsoffenen Sonntags geöffnet. Die Einsatzkräfte trafen vor Ort den 24-jährigen Verantwortlichen an und kontrollierten ihn. Da sich der Mann in einem psychischen Ausnahmezustand befand, brachten die Polizisten ihn in ein Krankenhaus. Straftaten konnten die Ordnungshüter keine feststellen. |kfa

