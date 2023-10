Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Fahrzeug beschädigt

Kaiserslautern (ots)

Eine Sachbeschädigung an einem Fahrzeug in der Wormser Straße beschäftigte am Samstagabend die Polizei. Der 58-jährige Halter parkte seine Mercedes E-Klasse gegen 18.45 Uhr am Straßenrand. Ungefähr zwei Stunden später stellte er bei seiner Rückkehr fest, dass die linke Fahrzeugseite zerkratzt wurde, worauf er umgehend die Ordnungshüter verständigte. Sie nahmen die Ermittlungen auf. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631-369 2150 bei der Polizei Kaiserlautern zu melden. |kfa

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell