POL-S: Motorrad gestohlen - Zeugen gesucht

Stuttgart- Untertürkheim (ots) - Aus bislang unbekannter Ursache ist am Samstagmittag (13.04.2024) in einer Wohnung an der Dietbachstraße ein Feuer ausgebrochen. Ein Zeuge entdeckte gegen 12.00 Uhr das Feuer und alarmierte die Feuerwehr. Als das Feuer ausbrach befand sich offenbar niemand in der Wohnung. Der Schaden beläuft sich ersten Ermittlungen zufolge auf mehrere Zehntausend Euro. Für die Dauer der Löscharbeiten musste die Dietbachstraße kurzzeitig gesperrt ...

