Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Pedelec gestohlen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Weilimdorf (ots)

Unbekannte haben am Freitagabend (12.04.2024) an der Pforzheimer Straße ein Pedelec gestohlen. Der 44 Jahre alte Besitzer des grünen Pedelec stellte es gegen 19.00 Uhr an einem Fahrradständer ab und sicherte es mit einem Fahrradschloss. Als er gegen 23.00 Uhr zurückkam hatten Diebe das Schloss geknackt und das Pedelec der Marke Cube im Wert von rund 2.800 Euro gestohlen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903800 beim Polizeirevier 8 Kärntner Straße zu melden.

