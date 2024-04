Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Nach Verkehrsunfall geflüchtet - Zeugen gesucht

Stuttgart-Süd (ots)

Eine 75 Jahre alte Autofahrerin soll am Samstagabend (13.04.2024) ein geparktes Auto in der Karl-Kloß-Straße beschädigt haben und anschließend davongefahren sein, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Die Frau fuhr mit ihrem Toyota IQ gegen 18.25 Uhr die Karl-Kloß-Straße abwärts und stieß dabei auf einen am Straßenrand geparkten Skoda Fabia. Anschließend fuhr sie weiter, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Alarmierte Polizeibeamte ermittelten die Fahrerin und stellten fest, dass sie mutmaßlich unter Alkoholeinwirkung steht. Sie musste eine Blutprobe abgeben, die Beamten beschlagnahmten ihren Führerschein. Der Schaden wird auf rund 5.000 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189904100 bei der Verkehrspolizei zu melden.

