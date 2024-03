POL-OG: Rastatt - Unter Drogeneinwirkung am Steuer

Gaggenau, Ottenau (ots) - Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Baden-Baden wurde ein Haftbefehl wegen verbotenem Kraftfahrzeugrennen in Tateinheit mit fahrlässiger Tötung gegen den 20-jährigen mutmaßlichen Fahrzeuglenker erlassen. Der Mann wurde am vergangenen Dienstag festgenommen und zur Haftbefehlseröffnung dem Ermittlungsrichter beim Amtsgericht in Rastatt ...

mehr