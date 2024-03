Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gaggenau, Ottenau - Schwerer Verkehrsunfall, Zeugen gesucht - 2. Nachtragsmeldung

Gaggenau, Ottenau (ots)

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Baden-Baden wurde ein Haftbefehl wegen verbotenem Kraftfahrzeugrennen in Tateinheit mit fahrlässiger Tötung gegen den 20-jährigen mutmaßlichen Fahrzeuglenker erlassen. Der Mann wurde am vergangenen Dienstag festgenommen und zur Haftbefehlseröffnung dem Ermittlungsrichter beim Amtsgericht in Rastatt vorgeführt. Der Haftbefehl wurde in Kraft gesetzt und der Tatverdächtige im Anschluss in eine Justizvollzugsanstalt verbracht.

/vo

1. Nachtragsmeldung vom 28.02.2024, 13.05 Uhr

POL-OG: Gaggenau, Ottenau - Schwerer Verkehrsunfall, Zeugen gesucht - Nachtragsmeldung

Gaggenau, Ottenau Am Nachmittag des 20.01.2024 soll ein 20-jähriger Autofahrer einen schweren Verkehrsunfall in Gaggenau-Ottenau verursacht haben. Bei der Flucht vor der Polizei soll der BMW-Fahrer von der Straße abgekommen und auf einem Gehweg mit einer 72-jährigen Fußgängerin zusammengestoßen sein. Das Unfallopfer erlag nun ihren schweren Verletzungen und verstarb am Dienstagnachmittag in einem Klinikum.

/vo

Ursprüngliche Meldung vom Sonntag, 21.01.2024, 12:27 Uhr

Gaggenau, Ottenau - Schwerer Verkehrsunfall, Zeugen gesucht

Gaggenau, Ottenau Die Flucht vor der Polizei führte am Samstagnachmittag zu einem Verkehrsunfall, bei welchem eine unbeteiligte Person schwer verletzt wurde.

Gegen 14.30 Uhr sollte in Gaggenau-Ottenau der Fahrer eines BMW einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Der Pkw-Lenker missachtete die Haltesignale der Polizei, beschleunigte sein Auto und fuhr mit überhöhter Geschwindigkeit in der Ortschaft weiter. Im Zuge der Hinterherfahrt verloren die Polizeibeamten den flüchtenden BMW an der Kreuzung Friedrichstraße / Marxstraße aus den Augen. Kurz darauf entdeckten sie den BMW im Rahmen der Fahndung in der Furtwänglerstraße. Dort war das flüchtende Fahrzeug inzwischen von der Straße abgekommen und auf dem angrenzenden Gehweg mit einer 72-jährigen Fußgängerin zusammengestoßen, welche er frontal erfasste. In der Folge kollidierte der BMW mit zwei großen Steinen und überschlug sich. Er blieb schließlich in Seitenlage an der dortigen Bushaltestelle liegen. Die Fußgängerin erlitt bei dem Unfall schwere Verletzungen und wurde nach notärztlicher Versorgung mit einem Rettungswagen in eine Klinik verbracht. Der 20-jährige mutmaßliche Unfallverursacher kam mit leichten Blessuren davon. Der Schaden an seinem Auto und am Wartehäuschen wird auf insgesamt etwa 15.000 Euro geschätzt. Die weiteren Ermittlungen brachten ans Licht, dass der junge Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war und zudem unter dem Einfluss von Drogen oder Medikamenten gestanden haben könnte. Eine erhobene Blutprobe wird genaueren Aufschluss hierüber geben. Weitere Zeugen und möglicherweise gefährdete Personen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 07221 680-420 bei den Beamten des Verkehrsdienste Baden-Baden zu melden.

/bab

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell