Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Geldbeutel entwendet

Baden-Baden (ots)

Ein kurzer Moment der Unaufmerksamkeit reichte einem noch unbekannten Langfinger am Samstagmorgen in einem Parkhaus in der Rheinstraße aus, um eine 65 Jahre alte Frau um ihr Portemonnaie zu erleichtern. Die Seniorin hatte den Geldbeutel gegen 10.30 Uhr in ihrem unverschlossenen Pkw liegen, während sie einen Einkaufswagen wegbrachte. Dieses kurze Zeitfenster nutzte der Dieb und suchte danach unerkannt das Weite. Die Beamten des Polizeireviers Baden-Baden haben die Ermittlungen aufgenommen.

