POL-GS: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Seesen vom 15.02.2024

Am 14.02.2024, erstattete ein 44-Jähriger Strafanzeige beim PK Seesen, da ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer seinen PKW vermutlich beim Einparken beschädigt habe. Der Tatzeitraum liege zwischen 09:00 Uhr - 12:05 Uhr. Der Unfallort befinde sich in der Straße "Hinter der Kirche" in Seesen. Der genaue Abstellort des PKW seien hierbei die Parkboxen, welche an die Parkanlagen vor der St. Andreas Kirche grenzen. Der PKW des Geschädigten wurde im Bereich der Fahrerseite beschädigt. Es handelt sich bei dem PKW des Geschädigten um einen VW Passat in schwarz. Die Polizei Seesen bittet mögliche Zeugen oder Hinweisgeber sich unter der Telefonnummer 05381-944-0 zu melden.

