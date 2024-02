Kreisfeuerwehr Oldenburg

FW-OLL: Brand in Schrebergarten in Wildeshausen

Wildeshausen (ots)

Um 15:23 Uhr wurde die Feuerwehr Wildeshausen zu einem Brand in einem Schrebergarten in der Straße "Im Hagen" alarmiert. Ein Besitzer konnte sich rechtzeitig in Sicherheit bringen und wies die Feuerwehr umgehend zur Parzelle ein, wodurch ein schneller Einsatz ermöglicht wurde.

Bereits beim Eintreffen der Einsatzkräfte schlugen Flammen aus der Parzelle und drohten auf das Dach überzugreifen. Die Feuerwehr baute zügig eine Wasserversorgung auf und begann mit einem effektiven Löschangriff. Obwohl die überschlagenden Flammen schnell eingedämmt werden konnten, waren im Inneren der Parzelle noch Glutnester vorhanden, die ebenfalls gelöscht werden mussten. Aus diesem Grund wurde das Dach aufgenommen, um die letzten Glutnester erfolgreich abzulöschen.

Aufgrund des Brandrauchs und Rußes war die Einsatzkleidung der Feuerwehrkräfte kontaminiert. Das Hygienekonzept der Feuerwehr Wildeshausen trat in Kraft, und die Einsatzkräfte vor Ort mussten sich entkleiden. Im Anschluss erhielten sie Wechselkleidung.

Der Einsatz erforderte den Einsatz von fünf Fahrzeugen und 25 Einsatzkräften. Zusätzlich waren Rettungsdienst und Polizei im Einsatz. Nach rund 1,5 Stunden konnte der Einsatz erfolgreich beendet werden.

Die genaue Ursache des Brandes wird von den zuständigen Behörden ermittelt.

Original-Content von: Kreisfeuerwehr Oldenburg, übermittelt durch news aktuell