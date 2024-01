Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Einbrecher dringen in Oldendorfer Kirche ein

Stade (ots)

Bisher unbekannte Einbrecher sind in der Zeit von Montag, den 08.01., 12:00 h bis Dienstag, den 09.01., 08:20 h in Oldendorf in der Hauptstraße nach dem Aufbrechen der Tür zur Sakristei in das Innere der Kirche eingedrungen.

Hier wurde ein Schrank durchsucht und anschließend aus einer Spendendose am Ausgang zum Kirchturm eine geringe Menge an Bargeld entwendet.

Der angerichtete Schaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Hinweise bitte an die Polizeistation Oldendorf unter der Rufnummer 04144-606410.

Original-Content von: Polizeiinspektion Stade, übermittelt durch news aktuell