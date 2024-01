Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Serie von sechs Tageswohnungseinbrüchen in Buxtehude, Unbekannte sprengen Fahrkartenautomaten in Ruschwedel

Stade (ots)

1. Serie von sechs Tageswohnungseinbrüchen in Buxtehude

Am Freitag, den 05.01. ist es in Buxtehude zu einer Serie von mindestens sechs versuchten und erfolgreichen Tageswohnungseinbrüchen gekommen, für die die Polizei jetzt Zeugen sucht.

Im Heideweg hat eine bisher unbekannte Person gegen 17:10 h zunächst an einer Haustür eines unbeleuchteten Einfamilienhauses geklingelt, sich dann an die Gebäuderückseite begeben und versucht, die Terrassentür aufzubrechen. Als die Tochter des Eigentümers durch die Geräusche aufmerksame wurde und Licht anschaltete, flüchtete der Täter in unbekannte Richtung. In der Milanstraße verschaffte sich ein unbekannter Täter gegen 17:25 h über eine angrenzende Garage und anschließendem Aufbrechen eines Fensters im 1. Obergeschoß Zutritt zu einem Wohnhaus. Hier wurden sämtliche Räume durchsucht, was dabei erbeutet werden konnte steht zur Zeit noch nicht fest. In der gleichen Straße haben der oder die Täter dann noch bei einem weiteren Wohnhaus eine Terrassentür aufgebrochen und dieses anschließend durchsucht. Hier ist noch unklar ob und was entwendet wurde. Gegen 19:25 h wurde im Beerenbarg versucht, mit einem Stein eine Fensterscheibe einzuschlagen und in das Gebäude einzudringen. Als der couragierte Bewohner den Täter ansprach, flüchtete dieser in unbekannte Richtung. Im Kirchweg wurde gegen 19:45 h nach dem Aufbrechen eines Fensters ebenfalls ein Einfamilienhaus nach brauchbarem Diebesgut durchsucht. Hier konnten der oder die Einbrecher offenbar eine geringe Menge Bargeld erbeuten. In der Habichtstraße konnten die Unbekannten dann noch ein weiteres Haus durchsuchen, nachdem zuvor eine Terrassentür aufgebrochen worden war. Hier wurde eine geringe Menge Bargeld und Schmuck erbeutet.

Der angerichtete Sachschaden bei allen sechs Taten wird auf mehrere tausend Euro geschätzt.

Die Polizei kann nicht ausschließen, dass es sich bei den sechs Taten um denselben Täter bzw. dieselbe Tätergruppe handelt und sucht nun Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den Einbrüchen oder Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge in diesem Zusammenhang geben können. Diese werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04161-647115 beim Buxtehuder Polizeikommissariat zu melden.

2. Unbekannte sprengen Fahrkartenautomaten in Ruschwedel

Bisher unbekannte Täter haben vermutlich in der Nacht von Samstag auf Sonntag zwischen 02:00 h und 07:00 h in Ruschwedel am dortigen Bahnhof unbemerkt einen Fahrkartenautomaten gesprengt und dann daraus das Bargeld entwendet. Die Tat wurde durch den ersten Lokführer der EVB am Sonntagmorgen gegen 07:20 h festgestellt und der Polizei gemeldet. Durch die Sprengung wurde der Automat vollständig zerstört. Der angerichtete Sachschaden wird auf mehrere zehntausend Euro geschätzt. Gegen den oder die noch unbekannten Täter wird nun wegen Herbeiführen einer Sprengstoffexplosion und des schweren Diebstahls ermittelt.

Zeugen, die den Explosionsknall gehört haben oder die Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge geben können, werden gebeten sich beim Polizeikommissariat Buxtehude unter der Rufnummer 04161-647115 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Stade, übermittelt durch news aktuell