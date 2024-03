Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Sprengung von Zigarettenautomat - Nachtragsmeldung

Den Ermittlern der Kriminalpolizei Offenburg ist es gelungen, nach Auswertung einer Vielzahl von Spuren, den Tatverdacht gegen zwei männliche Personen im Alter von 23 und 25 Jahren zu erhärten. Diese stehen im Verdacht, im Zeitraum vom 11.02.2024 bis zum 28.02.2024, jeweils in den frühen Morgenstunden Zigarettenautomaten im Raum Offenburg "gesprengt" und dabei einen Sachschaden von etwa 6.000 Euro verursacht zu haben. Bei einer Durchsuchungsmaßnahme am 14.03.2024 konnte in der Wohnung der Tatverdächtigen umfangreiches Beweismittel sichergestellt werden.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Offenburg wurde der 23-jährige Hauptverdächtige am Donnerstagnachmittag zur Haftbefehlseröffnung der Ermittlungsrichterin beim Amtsgericht in Offenburg vorgeführt. Der Haftbefehl wurde erlassen und in Vollzug gesetzt und der 23-Jährige in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Gegen den 25 Jahre alten Mann wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Pressemitteilung vom 28.02.204, 14:59 Uhr

POL-OG: Offenburg - Sprengung von Zigarettenautomat

Offenburg In der Nacht zum Mittwoch wurde ein Zigarettenautomat im Industriegebiet "Im Drachenacker" von bisher unbekannter Täterschaft gesprengt. Anwohner haben gegen 2 Uhr einen lauten Knall gehört. Die alarmierten Streifenwagenbesatzungen konnten ein "Trümmerfeld" von 10 bis 15 Metern um den Automaten herum feststellen. Bargeld und Zigaretten im Wert von etwa 2.000 Euro wurden aus dem Automaten entwendet. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 4.000 Euro. Genauere Untersuchungen zum Sprengmittel sowie die Prüfung eines Tatzusammenhangs mit weiteren Fällen sind derzeit Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen.

Pressemitteilung vom 11.02.2024, 2:23 Uhr

POL-OG: Offenburg, Elgersweier - Zigarettenautomat gesprengt, Zeugen gesucht

Offenburg Die Sprengung eines Zigarettenautomaten hat in der Nacht von Samstag auf Sonntag die Polizei auf den Plan gerufen. Kurz nach Mitternacht konnte durch einen Zeugen in der Carl-Zeiss-Straße ein lautes Knallgeräusch wahrgenommen werden. Die eintreffenden Einsatzkräfte konnten an der Örtlichkeit einen zerstörten Zigarettenautomaten feststellen. Durch die Explosion wurde zudem ein in der Nähe befindliches Bushaltestellenhäuschen beschädigt. Zum entstandenen Diebstahl- und Sachschaden können derzeit keine Angaben gemacht werden. Die Beamten des Polizeireviers Offenburg haben die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise zur Tat oder zur Täterschaft geben können, werden gebeten, sich unter 07821 212200 beim Polizeirevier Offenburg zu melden.

