POL-RE: Recklinghausen: Zusammenstoß zwischen Junge und Auto

Recklinghausen (ots) - Am Montagmorgen (ca. 06:20 Uhr) hörte ein 60-jähriger Castroper verdächtige Geräusche aus seinem Keller an der Straße Am Rotdorn. Als er aus dem Fenster schaute, sah er einen Tatverdächtigen, der flüchtete. Der Mann informierte die Polizei. Aus dem Haus des 60-Jährigen wurde nichts entwendet, der Täter hatte es nicht bis ins Gebäude ...

