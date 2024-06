Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Castrop-Rauxel: Versuchter Einbruch - Tatverdächtiger mit Haftbefehl

Recklinghausen (ots)

Am Montagmorgen (ca. 06:20 Uhr) hörte ein 60-jähriger Castroper verdächtige Geräusche aus seinem Keller an der Straße Am Rotdorn. Als er aus dem Fenster schaute, sah er einen Tatverdächtigen, der flüchtete. Der Mann informierte die Polizei. Aus dem Haus des 60-Jährigen wurde nichts entwendet, der Täter hatte es nicht bis ins Gebäude geschafft.

Zeitnah konnte die Polizei im näheren Umfeld einen 45-Jährigen aus Castrop-Rauxel feststellen, der für den versuchten Einbruch verantwortlich sein könnte. Bei ihm wurde mögliches Einbruchswerkzeug gefunden. Bei der Überprüfung des 45-Jährigen stellte sich heraus, dass gegen den Mann ein Haftbefehl vorlag. Er musste mit zur Polizeiwache -von hier aus wurde er in eine Justizvollzugsanstalt transportiert.

Bei dem Einbruchsversuch war vermutlich eine zweite Person beteiligt. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Zeugen melden sich bitte bei der Polizei unter der 0800 2361 111.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell