Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Wehingen, Lkr. Tuttlingen) Versuchter Einbruch in Jugendraum auf dem Haller Areal an der Kreuzstraße

Wehingen, Lkr. Tuttlingen (ots)

Unbekannte Täter haben im Zeitraum von Freitag, 09.02., bis Dienstag, 13.02., versucht, in einen Jugendraum einzubrechen, welcher in einem Gebäude in der Kreuzstraße untergebracht ist. Hierzu hebelten die Täter ein zur Kreuzstraße gelegenes Fenster auf, wobei die Verglasung des Fensters zu Bruch ging. Vermutlich aufgrund des dabei entstandenen Lärms drangen die Einbrecher nicht in das Gebäude ein, so dass auch nichts entwendet wurde. Hinweise zu der Tat nimmt die Polizei Wehingen, Tel.: 07426 1240, entgegen.

