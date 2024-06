Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Frau fällt auf "falsche Bankmitarbeiter" herein

Recklinghausen (ots)

Eine Seniorin ist Opfer einer Betrugsmasche geworden: Die Bottroperin bekam am Freitag einen Anruf ihrer angeblichen Bank. Dabei wurde ihr vorgegaukelt, es habe verdächtige Abbuchungen von ihrem Konto gegeben. Um dem nachgehen zu können, wurden persönliche Daten (samt PIN) abgefragt. Außerdem kam am Freitagnachmittag ein Mann bei der Seniorin Im Brinkmannsfeld vorbei und holte die Bankkarte ab. Am Samstag kam der Frau die ganze Sache komisch vor, da war es allerdings schon zu spät: Vom Konto war eine höhere Summe Bargeld abgehoben worden. Der "Abholer" wurde wie folgt beschrieben: ca. 1,65m groß, leicht untersetzt, Mittelscheitel, Kinnbart, trug eine blaue Jeans, ein (gelb/grünen) T-Shirt und weiße Sneaker. Er sprach deutsch mit Akzent. Die Polizei bittet unter Tel. 0800/2361 111 um Hinweise zu dem Mann.

Solche Fälle kommen leider immer wieder vor. Informieren Sie deshalb auch Ihre Angehörigen regelmäßig über die verschiedenen Betrugsmaschen. Weitere Infos dazu finden Sie auch hier: https://recklinghausen.polizei.nrw/artikel/falsche-polizeibeamte-und-andere-betrueger

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell