Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Leichtverletzter nach Auffahrunfall - 10.000 Euro Sachschaden

Recklinghausen (ots)

Bei einem Unfall auf der Essener Straße wurde ein 34-Jähriger leicht verletzt.

Ein 18-jähriger Autofahrer aus Gladbecker war am Montagmorgen (ca. 05:30 Uhr) auf der Essener Straße in Richtung Essen unterwegs. In Höhe Südring fuhr er aus noch nicht abschließend geklärter Ursache auf das Auto eines 34-Jährigen aus Bottrop auf.

Der 34-Jährige musste an einer roten Ampel warten und fuhr anschließend in die Kreuzung, als es zum Unfall kam.

Ein Rettungswagen fuhr den 34-Jährigen in ein Krankenhaus. Das Auto des 18-Jährigen musste abgeschleppt werden.

Vor Ort stellte sich heraus, dass der 18-Jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist.

