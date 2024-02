POL-WAF: Ahlen. Durch die Fußgängerzone gefahren - Führerschein sichergestellt

Warendorf (ots) - Unbekannte Personen brachen in der Nacht zu Dienstag, 20.2.2024 in die Schule auf der Straße Auf der Geist in Sendenhorst ein. Der oder die Täter beschädigten mehrere Glastüren und durchsuchten Büroräume. Eine Übersicht über das mögliche Diebesgut liegt noch nicht vor. Wer hat dort verdächtige Personen beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Einbruch machen? Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, ...

mehr