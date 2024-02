Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf. Unfallverursacher gesucht

Warendorf (ots)

Gesucht wird der Verursacher eines Verkehrsunfall, der sich am Dienstag, 20.2.2024, gegen 13.10 Uhr auf der B 475 Höhe Warendorf ereignet hat. Eine 40-Jährige befuhr mit ihrem Pkw die Bundesstraße in Richtung Westkirchen. Vor ihr fuhr ein Fahrzeug mit einem Anhänger. Auf diesem Anhänger befand sich eine Verkaufshütte, von der sich eine Scheibe löste und gegen das Auto der Iserlohnerin flog. Dadurch wurde ihr Pkw beschädigt. Auffällig an der Holzhütte war der Türgriff, der wie eine Brezel aussah. Wer hat den Verkehrsunfall beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Verursacher oder dessen Fahrzeug samt Ladung machen? Hinweise nimmt die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

