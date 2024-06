POL-RE: Datteln: Mehrere Anzeigen nach Veranstaltung - Polizei sucht Zeugen

Recklinghausen (ots) - Ein 21-jähriger Fahrradfahrer aus Recklinghausen verletzte sich am Sonntag bei einem Unfall auf der Salentinstraße schwer. Er war mit seinem Fahrrad gegen 17:45 Uhr auf dem Gehweg unterwegs. Gleichzeitig schob ein 15-Jähriger ein MoFa von einem Grundstück an der Salentinstraße in Richtung Straße. Der Radfahrer bremste stark ab, um einen ...

