POL-DA: Kelsterbach: Baucontainer aufgebrochen/Baumaschinen entwendet

Heppenheim (ots) - In der Nacht zum Samstag (24.6.) entwendeten Kriminelle einen in der Ludwigstraße abgestellten Segway-Ninebot Scooter. Der Elektroroller ist mit dem Versicherungskennzeichen 470 KYE versehen. Der verursachte Sachschaden beläuft sich nach derzeitigem Ermittlungsstand auf etwa Tausend Euro. Die Beamten des Kommissariats 41 in Heppenheim sind mit den Ermittlungen betraut. Hinweise zu den Tätern oder dem ...

