Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Emstek - Geldbörsendiebstahl

Am Dienstag, 25. Juni 2024, gegen 9.00 Uhr, entwendete eine bislang unbekannte Person die Geldbörse einer 69-jährigen Frau aus deren Handtasche. Sie befand sich zu diesem Zeitpunkt auf einem Parkplatz eines Bekleidungsgeschäftes in der Straße Am Mühlencenter. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Emstek unter 04473 932180 entgegen.

Cloppenburg - Diebstahl eines Blumenkübels

In der Zeit zwischen Dienstag, 25. Juni 2024, 22.30 Uhr und Mittwoch, 26. Juni 2024, 7.30 Uhr, entwendete eine bislang unbekannte Person einen Blumenkübel/Blumenständer aus Metall mit der Einstanzung "Moin" im Wert von über 200 Euro. Dieser stand vor der Eingangstür eines Wohnhauses in der Straße Filberg. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter 04471 18600 entgegen.

Cappeln - Einbruch in ein Lager

In der Zeit zwischen Dienstag, 25. Juni 2024, 18.00 Uhr und Mittwoch, 26. Juni 2024, 7.00 Uhr, verschafften sich bislang unbekannte Personen Zugang zu einem Lager eines Baumarktes in der Stapelfelder Straße. Hier entwendeten sie Sicherheitsschuhe und Makita Arbeitsgeräte im Wert einer niedrigen fünfstelligen Summe. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cappeln unter 04478 958600 entgegen.

Löningen - Einbruch

In der Zeit zwischen Dienstag, 25. Juni 2024, 18.45 Uhr und Mittwoch, 26. Juni 2024, 8.30 Uhr, verschaffte sich eine bislang unbekannte Person gewaltsam Zugang zu einem Geschäft in der Angelbecker Straße und leerte die dortige Trinkgeldkasse. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Löningen unter 05432 803840 entgegen.

Essen (Oldenburg) - Versuchter Einbruch

In der Zeit zwischen Dienstag, 25. Juni 2024, 22.30 Uhr und Mittwoch, 26. Juni 2024, 8.00 Uhr, versuchte eine bislang unbekannte Person in eine Bäckerei mit Wohnhaus in der Langen Straße einzubrechen. Der Versuch scheiterte. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Essen unter 05434 924700 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell