Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta - E-Scooter entwendet

In der Zeit zwischen Mittwoch, 26. Juni 2024, 23.00 Uhr, und Donnerstag, 27. Juni 2024, 00.30 Uhr, entwendete eine bislang unbekannte Person einen E-Scooter, welcher mit einem Zahlenschloss gesichert war. Das Fahrzeug stand bei einer Bankfiliale in der Großen Straße. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta unter 04441 9430 entgegen.

Steinfeld - E-Bike Diebstahl

Am Montag, 24. Juni 2024, zwischen 16.00 Uhr und 17.30 Uhr, entwendete eine bislang unbekannte Person ein Mountain-E-Bike der Marke Cube in der Farbe grau/schwarz. Es stand unverschlossen bei einem Freibad in der Straße Zur Schemder Bergmark. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Steinfeld unter 05492960660 entgegen.

Vechta - Sachbeschädigung

In der Zeit zwischen Dienstag, 25. Juni 2024, 17.45 Uhr und Mittwoch, 26. Juni 2024, 9.15 Uhr, beschädigte eine bislang unbekannte Person die Außenwand eines Tierbedarfhandels im Falkenweg mit Farbschmierereien. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta unter 04441 9430 entgegen.

Damme - Sachbeschädigung

Am Mittwoch, 26. Juni 2024, zwischen 11.30 Uhr und 12.51 Uhr, zerkratzte eine bislang unbekannte Person die Fahrerseite eines VW 7HC. Das Fahrzeug stand auf einem Parkplatz eines Baumarktes in der Wiesenstraße. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Damme unter 05491-999360 entgegen.

Vechta - Sachbeschädigung

Am Dienstag, 25. Juni 2024, gegen 20.30 Uhr, verschafften sich bislang unbekannte Personen Zugang zum Hausflur eines Mehrfamilienhauses in der Straße Neuer Markt. Hier wurden mit einem schwarzen Stift die Wände beschmiert. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta unter 04441 9430 entgegen.

Lohne - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Am Dienstag, den 25.06.24, gegen 11:30 Uhr, kam es zu einer Verkehrsunfallflucht durch eine bislang unbekannte Person, welche den Südring mit PKW, Marke Mercedes-Benz, Typ A-Klasse, befahren hat. Die unbekannte Person überfuhr dabei auf der Straße positioniertes Sicherungsmaterial, welches für Baumarbeiten aufgestellt wurde. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne unter 04442 808460 entgegen

Neuenkirchen-Vörden - Verkehrsunfall mit schwer verletzten Pedelec-Fahrer

Am Mittwoch, den 26.06.24, gegen 15:40 Uhr, kam es auf der Dammer Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem 50-jährigen Pedelec-Fahrer aus Neuenkirchen-Vörden sowie einer 55-jährigen PKW-Fahrerin aus Holdorf. Beim Auffahren auf die Dammer Straße kam es zum Zusammenstoß zwischen PKW und dem auf dem dort befindlichen Radweg fahrenden Pedelec-Fahrer. Der Radfahrer stürzte hierdurch und wurde schwer verletzt. Er wurde mittels Rettungshubschrauber in ein Krankhaus verbracht.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell