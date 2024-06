Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Vorfahrt missachtet

Baden-Baden (ots)

Am Montagabend ereignete sich gegen 19:15 Uhr nach einer mutmaßlichen Vorfahrtsverletzung ein Verkehrsunfall mit einem leicht Verletzten. Eine 41-jährige Seat-Fahrerin fuhr aus der Gutenbergstraße kommend nach rechts auf die B500. Dabei übersah sie nach bisherigen Erkenntnissen den bevorrechtigten 24-jährigen BMW-Fahrer und kollidierte mit diesem. Der BMW-Fahrer wurde leicht verletzt und in ein nahegelegenes Klinikum gebracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 60.000 Euro. /jo

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell