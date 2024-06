Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Muggensturm - Diebstahl aus Pkw

Muggensturm (ots)

Am Montagmittag meldete sich eine 57-jährige Besitzerin eines Hondas bei der Polizei und gab an, dass ihr Fahrzeug, welches auf dem Parkplatz eines Baggersees in der Vogesenstraße abgestellt war, von Unbekannten geöffnet und teilweise Gegenstände daraus entwendet wurden. Zu Sachschäden soll es bei der Öffnung der Türen augenscheinlich nicht gekommen sein, offenbar war das Fahrzeug nicht abgeschlossen. Nach aktuellem Stand der Ermittlungen entwendeten die Langfinger eine EC-Karte, eine Kreditkarte sowie Bargeld. Anschließend wurde eine Geldabbuchung mit der Kreditkarte getätigt. Beim Verlassen des Pkw fühlte sich die Geschädigte von zwei bis drei jungen Männern beobachtet. Ob diese tatsächlich im Zusammenhang mit dem Diebstahl stehen, ist bisher unklar. Die Beamten des Polizeireviers Gaggenau haben die Ermittlungen aufgenommen und nehmen Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 07225 9887-0 entgegen. /su

In diesem Zusammenhang rät die Polizei:

- Schließen Sie Fenster, Türen, Kofferraum, Schiebedach, Tankdeckel, auch wenn Sie sich nur kurz vom Fahrzeug entfernen.

- Lassen Sie keine Wertsachen (z.B. Geldbeutel, Handy, Laptop) oder Bargeld sichtbar im Auto liegen. Auch verstecken ist sinnlos, weil Diebe jedes noch so vermeintlich gutes Versteck kennen. Zudem sind solche Gegenstände in vielen Fällen vom Versicherungsschutz ausgeschlossen.

- Entfernen Sie auch die Halterung des Navis an der Innenscheibe bzw. den Armaturen. Denn Diebe öffnen Autos auch, wenn sie lediglich die Halterung eines Navis von außen sehen.

- Informieren Sie die Polizei, wenn Personen zu ungewöhnlichen Tageszeiten Fahrzeuge ableuchten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell