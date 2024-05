Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Verkehrsunfallflucht Wormser Straße, 67551 Worms

Worms (ots)

In der Nacht von Freitag, 10.05.2024 - auf Samstag, 11.05.2024 kam es in der Wormser Straße, 67551 Worms in Höhe der Hausnummer 60 zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Flucht.

Ein bislang unbekanntes Fahrzeug touchiert beim Vorbeifahren einen in Längsaufstellung ordnungsgemäß abgestellten Pkw. An dem parkenden Fahrzeug entstand ein erheblicher Streifschaden. Anschließend verlässt der Fahrzeugführer unerlaubt die Unfallörtlichkeit.

Nähere Informationen zum flüchtigen Fahrer sowie zu seinem Fahrzeug sind nicht bekannt.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Worms unter der Rufnummer 06241/852-0 in Verbindung zusetzen. Hinweise können auch per E-Mail unter piworms@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Worms, übermittelt durch news aktuell