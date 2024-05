Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: versuchter Diebstahl aus Eisautomaten

Alsheim (ots)

Am 13.05.2024, gegen 03:35 Uhr, kam es in der Mainzer Straße in Alsheim zu einem versuchten Diebstahl aus einem dort befindlichen freistehenden Eisautomaten. Die beiden bislang unbekannten Täter versuchten den Verkaufsautomaten mittels einer Brechstange gewaltsam zu öffnen, um so an das Innere zu gelangen. Dies gelang den Tätern jedoch nicht. Die Täter verließen im Anschluss auf zwei Motorrädern die Örtlichkeit. Die Polizei Worms hat ein Strafverfahren eingeleitet und die Ermittlungen aufgenommen. Wer sachdienliche Hinweise zu den Tätern geben kann wird gebeten sich mit der Polizei Worms in Verbindung zu setzten.

