Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Ötigheim - Cabrio entwendet

Ötigheim (ots)

Nach Diebstählen aus Fahrzeugen und dem Diebstahl eines Roadsters konzentrieren sich die Ermittlungen der Rastatter Beamten derzeit auf drei Jugendliche. Zwischen Samstag und Sonntag kam es in Ötigheim zu zwei Diebstahlsdelikten aus parkenden Pkw, bei denen die Tatverdächtigen im Nachgang durch Polizeibeamte identifiziert werden konnten. Kurz nach den Taten sollen diese ein in der Hildastraße geparktes, silbernes BMW Z3-Cabrio entwendet haben. Die Jugendlichen konnte im Zuge der Fahndungsmaßnahmen in der Tatnacht jedoch nicht mehr dingfest gemacht werden. Die Ermittlungen zu ihnen und dem Verbleib des BMW dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell