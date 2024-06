Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Nordrach - Schwerverletzter E-Scooter-Fahrer

Nachtragsmeldung

Nordrach (ots)

Nach dem Unfall am vergangenen Freitag ergaben die Ermittlungen der Beamten des Verkehrsdienstes Offenburg, dass der 23-Jährige offenbar alleinbeteiligt verunfallte. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr der Mann mit seinem offenbar nicht versicherten E-Scooter die abschüssige Straße Winkelwald und stürzte rund 30 Meter vor der Einmündung "Im Dorf" ohne Fremdeinwirkung.

/rs

Ursprüngliche Nachricht vom Freitag, 21. Juni 2024, 14:52 Uhr

Am Freitagnachmittag, gegen 13 Uhr, wurde die Polizei über einen gestürzten E-Scooter-Fahrer mit schweren Verletzungen im Bereich Winkelwald / Im Dorf informiert. Aufgrund der Schwere der Verletzungen wurde der 23-Jährige mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Die Kreisstraße musste zur Unfallaufnahme und zur Landung des Hubschraubers kurzzeitig gesperrt werden. Die Ermittlungen der Polizei zur Ursache des Sturzes und ob andere Verkehrsteilnehmer an dem Unfall beteiligt waren, dauern an.

/vo

