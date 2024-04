Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Größerer Einsatz von Rettungskräften an Mannheimer Schule - PM 1

Mannheim (ots)

Derzeit befinden sich Kräfte des Rettungsdienstes und der Polizei an einer Schule in der Geibelstraße im Einsatz. Mumaßlich wurde am Donnerstaggmorgen durch einen noch unbekannten Täter Reizgas in der Toilettenanlage des Schulgebäudes gesprüht.

16 Schülerinnen und Schüler klagten vor Ort über kurzzeitige Atemwegreizungen bzw. leichten Husten. Sie werden aktuell durch den Rettungsdienst betreut. Die weiteren Überprüfungen laufen. Es wird nachberichtet.

