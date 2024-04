Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Neckargemünd/ Rhein-Neckar-Kreis: Gebäudebrand - PM Nr. 2

Neckargemünd/ Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Wie bereits berichtet kam es am Mittwochnachmittag gegen 15.20 Uhr in der Heidelberger Straße in Neckargemünd-Waldhilsbach zu einem Brandgeschehen in einem Wohngebäude. Durch die unmittelbar verständigte Feuerwehr konnte das Feuer schnell unter Kontrolle gebracht und schließlich gelöscht werden. Die Höhe des entstandenen Sachschadens wird auf ca. 20.000 Euro beziffert. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen wurde durch den Brand eine Person leicht verletzt. Nähere Inforamtionen bezüglich der Brandursache liegen zum Berichtszeitpunkt noch nicht vor. Es wird nachberichtet.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell