Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Unfallbeteiligter flüchtet - Zeugen gesucht

Rödersheim-Gronau (ots)

Am 14.04.2024 gegen 18:35 Uhr befuhr ein 61-jähriger PKW-Fahrer die Hauptstraße als ihm plötzlich ein schlanker, ca. 60-jähriger Radfahrer in einer Engstelle entgegenkam. Dieser sei zuvor hinter einem geparkten PKW hervorgekommen. Der PKW-Fahrer musste nach rechts ausweichen, wodurch er zunächst gegen den Bordstein, dann gegen eine dortige Hauswand und schließlich gegen einen geparkten PKW stieß. Der Radfahrer fuhr, ohne anzuhalten, weiter in Richtung Ortskern. Der 61-Jährige erlitt leichte Schmerzen, musste aber nicht weiter behandelt werden. Es entstand insgesamt ein Sachschaden von ca. 10.000 Euro. Zeugen, die insbesondere Hinweise auf den Radfahrer geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter der Tel.-Nr. 06235 4950 oder per Email unter pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

