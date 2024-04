Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Unbekannte beschädigen zwei Ampeln, Zeugen gesucht

Speyer (ots)

In der Zeit zwischen Samstag, 18 Uhr, bis Sonntag, 11 Uhr, beschädigten unbekannte Täter zwei Ampeln in der Friedrich-Ebert-Straße. Bei einer Ampel wurden zwei Abblendschirme und bei einer anderen die beiden unteren Mantelstücke samt Lichteinheiten abgerissen. Die Höhe des Sachschadens ist noch nicht bekannt.

Wer hat in oben genanntem Zeitraum in der Friedrich-Ebert-Straße verdächtige Wahrnehmungen gemacht, kann Täterhinweise oder sonstige sachdienliche Hinweise geben? Die Polizei bittet Zeugen um Mitteilung an Tel. 06232/137-0 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell