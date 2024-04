POL-PDLU: Abgelaufene Versicherungskennzeichen

Lambsheim (ots) - Am Samstag, den 13.04.2024 gegen 19:30 Uhr, wurde ein Schlangenlinien fahrender PKW in Lambsheim gemeldet. Wenig später konnte der 36- Jährige PKW Fahrer in der Weisenheimer Straße einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Bei dem Fahrzeugführer konnte Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Ein durchgeführter Atemalkohltest ergab einen Wert von über 2 Promille. Daraufhin wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Der 36- Jährige Wormser war außerdem nicht im ...

mehr