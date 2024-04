Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Trunkenheitsfahrt

Lambsheim (ots)

Am Samstag, den 13.04.2024 gegen 19:30 Uhr, wurde ein Schlangenlinien fahrender PKW in Lambsheim gemeldet. Wenig später konnte der 36- Jährige PKW Fahrer in der Weisenheimer Straße einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Bei dem Fahrzeugführer konnte Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Ein durchgeführter Atemalkohltest ergab einen Wert von über 2 Promille. Daraufhin wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Der 36- Jährige Wormser war außerdem nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Gegen den unter Alkoholeinfluss stehenden Fahrzeugführer wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet. Es kann eine Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder eine Geldstrafe / Geldbuße verhängt werden.

