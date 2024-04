Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Gemüsekisten von hohem Pfandwert in Schifferstadt entwendet

Schifferstadt (ots)

Sowohl in den frühen Morgenstunden des 10.04.2024 als auch des 12.04.2024 kam es zu einem Diebstahl von Paletten und Gemüse-Pfandkisten bei einem Gemüsebaubetrieb in Schifferstadt in der Ziegeleistraße. Ein bislang unbekannter Täter gelangte zumindest im zweiten Fall mit einem weißen Lkw auf das Betriebsgelände und verlud die auf Paletten gelagerten Gemüsekisten in großem Stile. Hierzu nutzte er sogar einen vor Ort befindlichen Hubwagen. Bei dem Diebesgut handelt es sich um gewerblich genutzte Pfandkisten. In beiden Nächten entstand ein Gesamtschaden von ca. 35.000EUR. Zeugen, die Hinweise zur Tat, zum Täter oder zum Tatfahrzeug geben können werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter der Tel.-Nr. 06235 4950 oder per Email unter pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

