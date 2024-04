POL-PDLU: Ladendiebstahl von Parfum und Schokolade

Speyer (ots) - Am 14.04.2024, gegen 01:30 Uhr, wird der Polizei Speyer zunächst eine pöbelnde männliche Person in der Nähe einer Tankstelle in der Bahnhofstraße in Speyer mitgeteilt. Die Person würde dabei auf einen E-Scooter fahren. Der 42-Jährige Speyerer konnte durch Polizeikräfte angehalten und kontrolliert werden. Dabei fielen den Beamten diverse Anhaltspunkte auf eine Alkoholisierung des Mannes auf. Ein ...

mehr