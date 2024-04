Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Einbruchsdiebstahl in Wertstoffhof

Frankenthal (ots)

In der Nacht von Freitag, den 12.04.2024, auf Samstag, den 13.04.2024, verschafften sich bisher unbekannte Täter Zugang zu den Büroräumlichkeiten des Wertstoffhofs im Starenweg in Frankenthal. Dadurch wurde ein Fenster, sowie eine Tür beschädigt. Es wurde nichts entwendet. Die Schadenshöhe beläuft sich auf ca. 1000 Euro.

