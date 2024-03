Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Erbach: Geschwindigkeitsmessungen wegen nächtlichem Lärmschutz

Erbach (ots)

In der Nacht zum Mittwoch (27.03.) überwachten Beamtinnen und Beamte der Polizeistationen Erbach und Höchst, in der Zeit zwischen 23.30 und 01.15 Uhr, in der Neckarstraße die Geschwindigkeit zahlreicher Fahrer und Fahrerinnen. Auf dieser Strecke ist die Geschwindigkeit im Zeitraum von 22.00 bis 06.00 Uhr aus Lärmschutzgründen auf 30 km/h begrenzt.

Insgesamt wurden 45 Fahrzeuge gemessen, dabei kam es zu 14 Verkehrsverstößen. Die Fahrer erwarten nun entsprechende Verwarngelder. Punkte in Flensburg oder Fahrverbote hat aber niemand zu befürchten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell