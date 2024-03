Neckarsteinach (ots) - Am Dienstag (26.03.) drangen Einbrecher in der Zeit zwischen 13.30 und 15.00 Uhr durch ein Fenster in ein Wohnhaus "Am Rösenbrunnen" in Darsberg ein und entwendeten dort Schmuck. Die ungebetenen Besucher flüchteten anschließend unerkannt mit der Beute vom Tatort. Sachdienliche Hinweise werden erbeten an den Polizeiposten Hirschhorn unter der Telefonnummer 06272/9305-0. Rückfragen bitte an: ...

mehr