FW Lehrte: Feuer im Büropark in Ahlten

Lehrte (ots)

Am heutigen Sonntagmorgen wurde die Ortsfeuerwehr Ahlten um 3:56 Uhr zu einer ausgelösten Brandmeldeanlage im Büropark in der Raiffeisenstrasse alarmiert.

Während der Erkundung stellten die ersten Einsatzkräfte Brandgeruch und zunächst eine leichte Verrauchung im Untergeschoss des Objektes fest. Daraufhin wurde ein mit schwerem Atemschutz ausgerüsteter Trupp zur weiteren Erkundung in das Untergeschoss geschickt. Dieser gab kurze Zeit später die Rückmeldung, dass es ein Feuer in einem Technikraum gibt und es zwischenzeitlich zu einer starken Rauchentwicklung im gesamten Untergeschoss gekommen ist. Auf Grund dieser Lagemeldung erhöhte der Einsatzleiter die Alarmstufe, so dass der Löschzug der Ortsfeuerwehr Lehrte sowie der ELW 2 mit ELO-Personal zur Einsatzstelle beordert wurde. Ein weiterer Trupp unter schwerem Atemschutz konnte dann mit einer Wärmebildkamera fest stellen, dass es in einer Niederspannungshauptverteilung brannte. Damit dieser Brand gelöscht werden konnte, musste zunächst der betroffene Bürokomplex durch den Energieversorger stromlos geschaltet werden. Danach konnte das Feuer mittels CO2 schnell gelöscht werden. Aufgrund der starken Rauchentwicklung wurden noch umfangreiche Be- und Entlüftungsmaßnahmen notwendig. Hierbei kamen ein Überdrucklüfter und ein Be- und Entlüftungsgerät zum Einsatz. Da die Einsatzkräfte einer starken Rauchentwicklung ausgesetzt gewesen waren, wurde zusätzlich ein Wechselladerfahrzeug mit dem Abrollkontainer Hygiene zur Einsatzstelle geordert. So konnten sich die Einsatzkräfte noch vor Ort einer ersten Reinigung unterziehen und die durch den Brandrauch kontaminierte Einsatzkleidung gegen frische tauschen. Gegen 8:00 Uhr konnte die Feuerwehr ihre Einsatzmaßnahmen beenden und die Einsatzstelle verlassen. Durch das Feuer ist ein nicht unerheblicher Sachschaden entstanden, der von der Höhe noch nicht beziffert werden kann. Personen kamen bei dem Einsatz nicht zu schaden.

Im Einsatz waren die Feuerwehren aus Ahlten, Lehrte und Kolshorn sowie das ELO-Personal und der Stadtbrandmeister mit insgesamt 48 Einsatzkräften und 12 Fahrzeugen. Darüber hinaus war der Rettungsdienst, die Polizei und der Energieversorger an der Einsatzstelle.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Lehrte, übermittelt durch news aktuell