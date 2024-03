Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Lorsch: Wohnhaus im Visier Krimineller

Lorsch (ots)

Am Dienstagabend (26.03.) drangen Einbrecher gewaltsam in ein Wohnhaus in der Oberstraße ein. Entdeckt wurde die Tat gegen 19.10 Uhr von einem Nachbarn. Die ungebetenen Besucher durchsuchten mehrere Zimmer nach Wertgegenständen. Ob etwas gestohlen wurde, müssen nun die weiteren Ermittlungen der Kripo zeigen.

Das Kommissariat 21/22 in Heppenheim bittet um sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 06252/706-0.

