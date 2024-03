Rüsselsheim (ots) - Am späten Montagabend (25.03.) kam es gegen 23.45 Uhr zu einem Fahrzeugbrand in der Wilhelm-Sturmfels-Straße. Personen wurden durch den Brand nicht verletzt. Der entstandene Schaden an dem Fahrzeug, einem BMW, wird auf mehrere zehntausend Euro geschätzt. Die Ermittlungen zur Brandursache werden durch das zuständige Kommissariat 10 übernommen. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige ...

